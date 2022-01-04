سرعة تفشي الفيروس في عدد من الدول دفعت باتجاه العودة إلى تطبيق مزيد من الإجراءات الحمائية



حثت سفارة الكويت في أنقرة أمس الاثنين المواطنين الكويتيين المقيمين في تركيا على العودة فورا إلى أرض الوطن بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».



ودعت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين إلى الالتزام بتوجيهات وزارة الخارجية الكويتية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة التي تمر بها تركيا والعالم.



وأشار البيان الى تحذير وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة من احتمال وصول عدد الإصابات اليومية بالفيروس إلى ما بين 50 و60 ألف حالة ما قد يصاحبه فرض إجراءات جديدة من قبل الحكومة التركية تتمثل في الحظر والإغلاق العام وعدم انتظام حركة الملاحة الجوية بين المدن التركية.



وأكد ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتدابير التي تفرضها السلطات الصحية التركية بشأن مكافحة الجائحة، كما دعت المواطنين إلى عدم التردد في الاتصال على الهاتفين المخصصين للطوارئ في السفارة 00905331648479 والقنصلية العامة في إسطنبول 00905306902097.



كذلك حثت سفارتنا لدى المغرب المواطنين الموجودين في المغرب على العودة إلى أرض الوطن نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد- 19) ولاسيما المتحور الجديد (أميكرون).



وأهابت السفارة في بيان بالمواطنين الكويتيين للالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم.



ودعت المواطنين إلى الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة على رقم الطوارئ 00212611716263 أو رقم السفارة 0025337631111.



إسبانيا



وفي السياق نفسه، حثت سفارتنا في كل من إسبانيا واوكرانيا المواطنين الكويتيين المتواجدين في البلدين على العودة الى أرض الوطن بسبب الارتفاع الكبير بعدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



وطالبت السفارة الكويتية في مدريد في بيان صحافي المواطنين الكويتيين بالالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في مملكة إسبانيا والعالم.



ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن الإسبانية في حال طلب الاستفسار الى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقمين:



0034 656 665 5550034 651 111 116

أوكرانيا



وفي بيان مماثل، شددت سفارتنا لدى اوكرانيا على اهمية التزام المواطنين الكويتيين بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الاوضاع الصحية التي يشهدها العالم.



ودعت السفارة المواطنين المتواجدين في اوكرانيا الى مغادرة الاراضي الاوكرانية والعودة الى الوطن نظرا للارتفاع الكبير بعدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



وذكرت السفارة انه على المواطنين الكويتيين في مختلف المدن الاوكرانية الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة في حال طلب الاستفسار على رقم هاتف 380636650066+.



إيطاليا



وحثت سفارتنا لدى ايطاليا المواطنين الكويتيين المتواجدين في ايطاليا على العودة إلى أرض الوطن نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



وأهابت السفارة في بيان صحافي بالمواطنين الكويتيين الى أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الاوضاع الصحية غير المستقرة في إيطاليا والعالم.



واوضحت انه بإمكان المواطنين في مختلف الأقاليم والمدن الإيطالية في حال وجود اي استفسار الاتصال على هاتف السفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقمين التاليين: 393922900000+ ـ 393428598765+.



فرنسا



وحثت سفارتنا لدى فرنسا المواطنين الكويتيين المتواجدين في فرنسا على العودة إلى أرض الوطن نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في فرنسا.



وأهابت بالمواطنين في مختلف المدن الفرنسية الى عدم التردد والاتصال بالقسم القنصلي في السفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقمين: 0033670673834 ـ 0033147235425.



ألمانيا



وحثت سفارتنا لدى ألمانيا المواطنين الكويتيين المتواجدين في ألمانيا على العودة إلى أرض الوطن نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



ودعت المواطنين في مختلف المدن الألمانية في حال وجود أي استفسار الى عدم التردد في الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00491608973000.



بريطانيا



كما أهابت سفارتنا لدى المملكة المتحدة بالمواطنين الكويتيين الى أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الاوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.



وحثت السفارة في بيان صحافي المواطنين المتواجدين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن.



ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار الى عدم التردد في الاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400.



قبرص



كذلك دعت سفارتنا لدى قبرص أمس الاثنين المواطنين الكويتيين الموجودين في قبرص إلى المغادرة والعودة إلى الوطن نظرا للارتفاع غير المسبوق في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد - كوفـيـــد 19) والمتحور «اوميكرون».



وأهابت السفارة في بيان بالمواطنين الالتزام بدعوة وزارة الخارجية الكويتية بتأجيل سفرهم الى قبرص في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في الجمهورية.



وأضافت أن من شأن انتشار المتحور الجديد لفيروس (كورونا) أن يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.



وطلبت السفارة من المواطنين الكويتيين في مختلف المدن القبرصية الاتصال على هاتف السفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 357 96389996+ في حال طلب أي استفسار.