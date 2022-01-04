أكدت عضو فريق إعداد التقرير السنوي لقطاع الرقابة المسبقة والدعم الفني بديوان المحاسبة ياسمين الوسمي أن الرقابة المسبقة مارست اختصاصاتها على الجهات الحكومية الخاضعة لرقابتها وفقا لقانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتم إبداء الرأي في 2276 موضوعا بقيمة ما يقارب 2.724 مليار دينار خلال الفترة من 01/4/2021 حتى 31/12/2021، وقد تبين ان نسبة ما يقارب 75% من إجمالي عدد الموضوعات الصادرة خلال الفترة تمثلت في الموضوعات المعروضة من الوزارات والإدارات الحكومية بقيمة ما يقارب 2.067 مليار دينار كويتي، 15% للموضوعات المعروضة من قبل الجهات ذات الميزانيات الملحقة بقيمة ما يقارب 262 مليون دينار، و10% لموضوعات الجهات ذات الميزانيات المستقلة ما يقارب 395 مليون دينار.

وقالت الوسمي إن أعمال الرقابة المسبقة أثمرت تحقيق وفر مباشر للخزانة العامة للدولة بقيمة ما يقارب 6.4 ملايين دينار خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية وذلك نظرا لعدم مراعاة بعض الجهات الدقة في تقدير احتياجاتها ومراجعة والتدقيق على جداول الكميات والأسعار، الأمر الذي يستوجب معه بذل الجهات العناية المهنية اللازمة عن مراجعة التدقيق وتقدير الاحتياجات لتلافي تحميل المال العام بمبالغ إضافية.



وأضافت أنه نظرا لعدم صحة إجراءات التعاقد المتبعة من قبل بعض الجهات فقد أصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة على 82 موضوعا خلال السنة المالية (2021/2022) بقيمة ما يقارب 115 مليون دينار وذلك لعدة أسباب.

منها على سبيل المثال عدم مطابقة عروض الشركات للشروط والمواصفات الفنية الواردة بالوثائق، وجود خطأ جوهري بمستندات الطرح أو التوجه بالتعاقد بالأمر المباشر أو بالممارسة بالمخالفة لأحكام المادتين (17 و18) من قانون المناقصات العامة.



وبينت الوسمي أن ديوان المحاسبة قام برد أوراق 679 موضوعا خلال الفترة من 01/04/2021 حتى 31/12/2021 ما يشكل نسبة 30% من إجمالي الموضوعات المعروضة خلال الفترة المذكورة.



كما أشارت إلى أن النسبة الأكبر من الموضوعات التي تم ردها خلال الفترة تعود لعدم التزام الجهات بالتعميم رقم (6) لسنة 2018 بشأن استيفاء كافة أوراق الموضوعات المعروضة قبل عرضها على الديوان بالرغم من قيام الديوان بعقد عدة اجتماعات مع الجهات المشمولة بالرقابة لشرح التعميم المذكور.



وأوضحت أن الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة قامت بإخطار إدارة المخالفات المالية بالديوان بقيام بعض الجهات بالارتباط قبل الحصول على موافقته المسبقة وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين (13 و14) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة لـ 34 موضوعا بقيمة ما يقارب 24 مليون دينار، لاتخاذ اللازم بشأنها وستوالي رقابة الديوان اللاحقة متابعة تدقيق تلك الموضوعات.

وأشارت إلى استمرار تراخي بعض الجهات بإصدار التوصية بالترسية خلال 30 يوما من تاريخ إحالة أوراق الموضوع بالمخالفة لأحكام المادة 49 من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالإضافة طول المدة التي تستغرقها بعض الجهات لعرض الموضوعات على ديوان المحاسبة وذلك بعد صدور قرار الترسية لمدة تجاوزت في بعض الموضوعات 300 يوم، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الجهة لما يترتب على ذلك من تأخر المشاريع وتعطيل التنمية واحتمالية انسحاب المناقص الأقل سعرا وتحميل المال العام مبالغ إضافية.