يتوجه وفد برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب إلى العاصمة السورية دمشق، للمشاركة في مهرجان انطلاق الثورة الفلسطينية والتحضير لعقد المجلس المركزي عبر اللقاء بكافة فصائل منظمة التحرير، إضافة إلى حركة الجهاد الإسلامي.



وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي أمس، بأن الوفد سيضم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية أحمد حلس.



وأفاد موقع «النشرة» اللبناني نقلا عن مصادر فلسطينية بأن الوفد سيسلم الرئيس بشار الأسد رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.



وأوضحت المصادر الفلسطينية للموقع، أن مهمة الوفد «الفتحاوي» المركزي ثلاثية الأهداف، أولها: تسليم «الأسد» رسالة خلال اجتماع سيعقد مع وزير خارجية النظام ​فيصل المقداد​ في دمشق، تتضمن الموقف الرسمي من التطورات المتسارعة والخطوات المنوي القيام بها.



وثانيها المشاركة في احتفال ستقيمه «فتح» في دمشق إحياء لذكرى انطلاقتها السابعة والخمسين، وثالثها عقد سلسلة اجتماعات مع الفصائل الفلسطينية، خاصة تلك المنضوية في إطار «​منظمة التحرير الفلسطينية​» تمهيدا لانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، ما بين 20 و23 يناير الجاري ودعوتها للمشاركة فيه.