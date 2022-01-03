المجلس شكر منتسبي الجهات المعنية بمواجهة تداعيات الأمطار لجهودهم المخلصة الدؤوبة والمواطنين والمقيمين على تعاونهم المثمر

إلزام كل القادمين إلى البلاد بإجراء فحص PCR قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بـ «كورونا» بدءاً من اليوم

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:



أحاط مبعوث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى كل من مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقتين والتي تم خلالها تسليم رسائل خطية موجهة من صاحب السمو الأمير إلى كل من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، والتي تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.



ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يوم أول من أمس والآثار التي ترتبت عليها من تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة والأنفاق، وما قامت به فرق الطوارئ المنبثقة من الجهات الحكومية المعنية من الجهود الكبيرة في سبيل إنجاز مهامها من أجل ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.



وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة الدؤوبة التي قام بها منتسبو الجهات المعنية في مواجهة هذا الحدث.

كما توجه مجلس الوزراء بعميق الشكر إلى المواطنين والمقيمين الكرام على ما أبدوه من تعاون مثمر مع الجهات المشاركة والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة.



ثم تابع مجلس الوزراء التطورات والمستجدات للوضع الوبائي العالمي لجائحة كورونا. وفي هذا الصدد، أحاط وزير الصحة د.خالد السعيد مجلس الوزراء علما بآخر تطورات الوضع الصحي في البلاد والزيادة الملحوظة في عدد الإصابات بشكل متسارع وبنسب عالية.

ودعا مجلس الوزراء إلى تضافر العمل المجتمعي بالالتزام بالاشتراطات الصحية حتى تستمر المؤشرات ضمن نطاق السيطرة، والمسارعة إلى استكمال التطعيم وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لتفادي شدة الموجة الحالية.



ثم تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

٭ أولا:

1 ـ وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها مؤقتا والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9/1/2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 28/2/2022، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

2 ـ على كل القادمين إلى البلاد إجراء فحص PCR قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بڤيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 4/1/2022.

٭ ثانيا: تكليف الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القرار ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.

٭ ثالثا: تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاستعجال مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية الوقائية من الأمراض السارية واعتباره من أولويات مشاريع القوانين.



كذلك، وتنفيذا للمادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها، فقد استعرض مجلس الوزراء مشروع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022 ـ 2024/2025) تحت شعار «استدامه الأمان الاجتماعي برغم التحديات». وفي هذا الصدد، استعرض مجلس الوزراء العرض المرئي المقدم من كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أوضحا فيه أن برنامج عمل الحكومة يؤكد الحرص على المضي قدما لاتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية والتنمية الاجتماعية والرعاية الصحية التي تعزز من رخاء المواطنين عبر تنفيذ برامج إصلاحية وإطلاق استراتيجيات وطنية محورها الأسرة الكويتية باعتبارها أساس المجتمع، رغم التحديات الصحية للجائحة التي ما زال العالم يعاني من آثارها.



وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع البرنامج وكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بإحالة برنامج عمل الحكومة إلى مجلس الأمة.



كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.



إدانة لاستمرار ممارسات ميليشيا الحوثي العدوانية تجاه السعودية واختطاف سفينة «روابي»



بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف المنطقة الجنوبية بثلاث طائرات مسيرة وأوضح مجلس الوزراء بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها، وأكد مجلس الوزراء على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



كما أدان مجلس الوزراء انتهاكات ميليشيا الحوثي الصارخة في اليمن بقصف صاروخي استهدف سوقا شعبيا لمديرية عسيلان بمحافظة شبوه شرقي اليمن، وذلك بعد إعلان القوات الحكومية اليمنية السيطرة عليها مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وخلف اضرارا جسيمة في بعض المناطق المدنية، وكذلك عملية القرصنة والاختطاف بالسطو المسلح لسفينة الشحن «روابي» التي ترفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر والتي تحمل معدات خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في جزيرة سوقطره اليمنية.