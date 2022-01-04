أعضاء الحكومة يؤدون اليمين الدستورية وفقا للمادة 91 من الدستور

انسحاب النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وثامر السويط ومرزوق الخليفة ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وحمدان العازمي وبدر الملا و د. عبدالكريم الكندري و مهند الساير والصيفي الصيفي و د. صالح المطيري من الجلسة أثناء تأدية الحكومة القسم

سجال طويل بين بعض النواب والرئاسة حول حذف كلمة " المزمع " من مضابط المجلس والتصديق على المضابط السابقة

المجلس يصوت بالموافقة ويصادق على المضابط السابقة بأغلبية الحضور

النائب شعيب المويزري: أطالب بأن تكون لجنة حقوق الإنسان لجنة دائمة في مجلس الأمة

النائب عبدالعزيز الصقعبي: 11 تقريرا صادرا عن اللجان تتضمن قوانين مهمة للشعب الكويتي مازالت تنتظر على جدول الأعمال لم تتم مناقشتها حتى الآن

النائب سعدون حماد: تم طلب إعادة المقترحات المتعلقة بتعديل الدوائر والنظام الانتخابي إلى اللجنة المختصة وذلك بسبب دخول مناطق جديدة مثل مدينة صباح الأحمد وجابر الأحمد

النائب حمدان العازمي: نتمنى أن يتريث المجلس في قبول استقالة يوسف الفضالة كي يستمر في عمله البرلماني

مجلس الأمة يكلف الرئيس مرزوق الغانم بالجلوس مع النائب يوسف الفضالة وثنيه عن الاستقالة

مجلس الأمة يكلف لجنة الظواهر السلبية بمناقشة ظاهرة جرائم القتل

المجلس يوافق على تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة اسباب تأخير الجهات الحكومية بتنفيذ المدن العمالية

مجلس الأمة يوافق على تكليف لجنة الإسكان بمتابعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في طرح مناقصات البنية التحتية لمدينة جنوب صباح الأحمد

مجلس الأمة يوافق على إعادة المقترحات المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة ولضم المناطق الجديدة

‏المجلس يكلف لجنة الظواهر السلبية بدراسة أسباب ظاهرة التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تتضمن مناظر خارجة على الآداب العامة أو تدعو إلى تبني أفكار وسلوكيات مخالفة للدين وكل ما له أثر سلبي على المجتمع ومخالف للقيم الإسلامية

مجلس الأمة يوافق على إحالة اقتراح إنشاء ناد رياضي ثان في محافظة الجهراء إلى لجنة الشباب والرياضة

المجلس يوافق على تخصيص جلسة 4 و 5 يناير لمناقشة الرد على الخطاب الأميري ، و جلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة ، وتكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي

المجلس يزكي النائب خليل الصالح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع بدلاً من محمد الراجحي بعد أن تم توزيره

المجلس يزكي النائب ناصر الدوسري لعضوية اللجنة التشريعية