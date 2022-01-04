بداح العنزي

تزامنا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف المناسبات والأعراس اعتبارا من الأحد المقبل، أصدر مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي قرارا بإغلاق جميع صالات العزاء في المقابر اعتبارا من يوم الأحد 9 يناير حتى يوم الإثنين 28 فبراير.



وأشار م. المنفوحي في قراره، إلى أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء فقد تقرر وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها، والتي تقام في الأماكن المغلقة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل 9 يناير الجاري حتى يوم الاثنين الموافق 28 فبراير 2022 وتشمل تلك المناسبات ( خيام الأعراس المؤقتة، الأعراس المقامة في الفنادق، وما في حكمها).



ودعا جميع المحلات بكل أنشطتها المسموح بفتحها لمواصلة الالتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم التجمع الواردة في قرار مجلس الوزراء، وقرارات وزارة الصحة العامة، مؤكدا على من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.