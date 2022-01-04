افتتح غاليري لمسات بوسط القاهرة، في قاعة الفنون البصرية، معرض فن تشكيلي جماعي بعنوان مهرجان "وداعًا 2021" يضم أعمالا فنية مختلفة تهدف لإثراء الحركة التشكيلية والتطبيقية، وإلقاء الضوء على العناصر المؤثرة في الفن التشكيلي، الذي سيستمر حتى 7 يناير الجاري.



ويشارك في المعرض 40 فنانًا تشكيليًا بأكثر من 80 عملًا فنيًا، ما بين لوحات وأعمال يدوية، وافتتحته الدكتورة ريهام عمران أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين، والفنان التشكيلي الدكتور عادل بنيامين.



وعرض "وداعًا 2021" عددًا من الأعمال التي تمثل نقلات سريعة من محاكاة الطبيعة، والتعبير المباشر عن التراث، إلى عرض الحركات والمدارس والاتجاهات الفنية المتماهية مع روح العصر، التي تنتقل بذات السرعة إلى الأجيال الشابة، والتي تتصدر اليوم المشهد الفني، وحتى تكتمل هذه اللوحة.



كما تم عرض عدد من نتاج الأعمال للعام الماضي 2021 بشتى مجالات الفن التشكيلي بحضور عدد من المشاركين والفنانين والأدباء بالافتتاح.



وأقيم خلال فعاليات المعرض حفل غنائي للمطرب سامح عامر، كما تم تكريم الفنان القدير الدكتور أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، والفنان القدير محسن منصور.



كما قدم المعرض عددًا من المواهب الفنية الجديدة في مختلف المجالات؛ ومنها المنشد إسلام حلاوة، إضافة إلى نخبة من شباب التشكيليين، لاستمرار حركة الفن التشكيلي وإبداعات الفنانين والتطبيقيين، التي لم تتوقف في مصر، مهد الحضارات والفنون.