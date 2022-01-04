هبت عاصفة شتوية محملة بثلوج كثيفة ومصحوبة برياح قوية على أجزاء من ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة والولايات الوسطى على المحيط الأطلسي ، مما استلزم إغلاق المكاتب الاتحادية والمدارس بعد أن أثارت العاصفة مخاوف من تحويل السفر والانتقالات إلى مهمة محفوفة بالمخاطر إضافة لانقطاع الكهرباء.



كانت هناك تحذيرات سارية من سوء الأحوال الجوية، من جورجيا إلى نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا، وإلى الشمال في واشنطن وفيلادلفيا، التي تساقطت عليها ثلوج تتراوح كثافتها بين 10 و20 سنتيمترا مع رياح بلغت سرعاتها 64 كيلومترا في الساعة، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية.



وحذرت الوكالة من أن بعض أجزاء المنطقة يمكن أن تسقط عليها ثلوج بمعدل سنتيمترين في الساعة بإجمالي 30 سنتيمترا بسبب العاصفة على مدار اليوم.



قال أوستن مانسفيلد، خبير الأرصاد الجوية في وكالة الأرصاد الجوية في فرجينيا "هذا ليس استعدادا نموذجيا بالنسبة لنا، خاصة في هذا التوقيت من العام.. عندما نتحدث عن مناطق ذات كثافة سكانية عالية، يمثل تراكم الثلوج مشكلة".



وأجبر الطقس العاصف مكاتب الحكومة الاتحادية على إغلاق أبوابها في واشنطن، فيما ألغت عشرات المدارس أو أخرت موعد بدء الدراسة بجميع أنحاء المنطقة.



ومن المتوقع تراكم الثلوج الكثيفة على الطرق وخطوط الكهرباء، مما يتسبب في ظروف سفر محفوفة بالمخاطر مع احتمال انقطاع الكهرباء عن المنازل والشركات في جميع أنحاء المنطقة.