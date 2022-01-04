اكتمل بيع موقع إنتاج الأفلام "استوديو بابلسبرج" بالقرب من برلين لشركة "تي بي جي ريال ستيت براتنرز" (TREP) الأمريكية، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين.



وبذلك يصبح الاستوديو جزءا من مجموعة "سينيسبيس استوديوس"، ثاني أكبر مشغل استوديوهات في أمريكا الشمالية. وسيظل "استوديو بابلسبرج" علامة تجارية مستقلة.



وكجزء من الصفقة، تحصل (TREP) على حزمة أسهم من المساهم الرئيسي "برلين براندنبورج لصناعة الأفلام" (FBB).



وتأسس استوديو بابلسبيرج في عام 1912، ويعتبر - بحسب بياناته - أقدم استوديو كبير لإنتاج الأفلام في العالم.



ومن بين الأعمال التي انتجها الاستوديو، المسلسل الناطق باللغة الألمانية "بابل برلين" وأفلام ناجحة دوليا مثل "أوغاد مجهولون" و"جسر

الجواسيس".



وقال مايكل أبيل، الشريك لدى (TREP) إن الصفقة ستساعد الشركة في الاستفادة من اتجاهات النمو طويلة الأجل في مجال استهلاك الوسائط والمحتوى.