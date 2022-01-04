وافق بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي على دفع 60 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية أقامها عدد من العملاء بتهمة فشل البنك في حماية بياناتهم الشخصية.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الاتفاق سينهي في حالة إقراره من جانب قاض اتحادي في محكمة مانهاتن الدعاوى بشأن اختراقين لقواعد البيانات التي شملت معلومات لحوالي 15 مليون عميل حال وسابق، بحسب مجموعة من العملاء أقامت دعوى قضائية ضد البنك في تموز/يوليو .2020



ويقول العملاء إن المعلومات كانت مخزنة في مراكز بيانات تم إغلاقها وعلى أجهزة كمبيوتر في مقار فروع تم استبدالها.



وشملت البيانات التي تم تخزينها على أجهزة مراكز بيانات تم إيقاف تشغيلها، أرقام الضمان الاجتماعي للعملاء وتواريخ ميلادهم، ولم يتم مسحها بشكل كامل، في حين تم فقد الأجهزة التي كانت مخزنة عليها. ويقول العملاء إنه تم ترك البيانات على أجهزة خادم قديمة دون تشفير.