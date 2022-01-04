أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اتمام صفقة بيع منصة مو بوب إلى شركة تطبيق التسويق آب لاف إن كورب مقابل 05ر1 مليار دولار نقدا.



ومع بيع مو بوب قالت تويتر إنها ستواصل تركيز جهودها على تحسين وصول الإعلانات إلى مختلف قطاعات منصتها بهدف تحقيق نمو أسرع في المجالات الأساسية وتسريع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة.



وسيتم إغلاق منصة مو بوب التي تشمل أيضا شبكة الوساطة أدفانسد بيدنج وماركت بليس، بحلول 31 آذار/مارس المقبل. في الوقت نفسه سيستمر موقع مو بوب داش بورد حتى 8 نيسان/أبريل المقبل.



وسيتاح للناشرين مستخدمي مو بوب خلال الفترة الانتقالية وقدرها 90 يوما نقل بياناتهم من المنصة قبل إغلاقها. وستساعد شركة آب لاف إن العملاء بشكل مباشر في الانتقال إلى منصة آب لاف إن ماكس.



كانت تويتر قد أعلنت بيع مو بوب إلى آب لاف إن أوائل تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

