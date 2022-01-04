سمحت السلطات في سلوفاكيا لقطاع الضيافة بالتخديم في الأماكن الداخلية على الضيوف الملقحين ضد فيروس كورونا أو من تعافوا منه بموجب القواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الإثنين.



وسوف يتم السماح لأربعة أشخاص كحد أقصى من نفس الأسرة بالجلوس إلى نفس الطاولة.



ومن المنتظر أن يتم السماح للأشخاص غير الملقحين بشراء وجبات خارجية من منافذ الضيافة.



ولايزال حظر تجوال عام مطبقا بين الثامنة مساء والخامسة صباحا. وخلال ساعات الحظر لا يتم السماح سوى بالتحركات الضرورية إلى جانب الانتقال من وإلى العمل. ومن غير المسموح أيضا بيع الوجبات الخارجية رغم أن خدمة توصيل الطعام والمشروبات مسموح بها.



ولا يزال حظر على التجمعات لأكثر من ستة أشخاص من أسر مختلفة قائما في الوقت الذي تتهم فيهم أحزاب المعارضة الائتلاف المكون من أربعة أحزاب باستغلال التدابير لتقييد المظاهرات المناهضة للحكومة.



ورغم معدلات الإصابات المرتفعة نسبيا، جرى اتخاذ خطوات على مدار كانون الأول/ديسمبر لفتح الشركات والمتاحف وصالات العرض والمعارض والمكتبات. ومن المسموح أيضا إقامة المراسم الدينية وعمل مصاعد التزلج على الجليد.