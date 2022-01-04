أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت في ألمانيا انتشار التمييز على الإنترنت بين الشباب في البلاد.



وبحسب نتائج الاستطلاع الذي تم إجراؤه لصالح شركة التأمين الصحي "بارمر"، فإن واحدا من كل سبعة شباب (14%) قال إنه تعرض بشكل مباشر لما يعرف بـ "التنمر الإلكتروني".



وأظهرت النتائج أن 43% من المراهقين بين 14 و17 عاما قالوا إنهم شاهدوا حدوث مثل هذه الوقائع عند آخرين. فيما قال 5% ممن شملهم الاستطلاع (إجمالي نحو 2000 شخص) إنهم تنمروا هم أنفسهم على شخص ما على الإنترنت.



ورصد الاستطلاع كثرة تعرض الشباب لمثل هذه التعديات بشكل خاص على موقع واتس آب وانستجرام، كما أوضحت النتائج أن مثل هذه التعديات منتشرة أيضا على مواقع أخرى للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك.



ووفقا للاستطلاع، فإن توجيه الشتائم هو أكثر أشكال التنمر الإلكتروني شيوعا فضلا عن إطلاق شائعات عن بعض أشخاص.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بارمر في ولاية بادن فورتمبرج، فينفريد بلوتسه، إن ضحايا التنمر الإلكتروني في حاجة إلى وجود جهات جديرة بالثقة يسهل الوصول إليها لتلقي المساعدة "لأن من الصعب أن يتحمل الشخص تعديات التنمر وحده" مشيرا إلى أن الوالدين والأصدقاء يحظون بقدر كبير من الثقة على نحو خاص.



وأعرب بلوتسه عن اعتقاده بأن من الممكن أيضا للمعلمين وإدارات المدارس ومجموعات المساعدة الذاتية والشرطة تقديم المساعدة في هذه الحالة أيضا.