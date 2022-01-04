أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة التاسعة من n9 في القسائم الحكومية «جنوب مدينة صباح الأحمد» والتي تشتمل على 128 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 27/5/2015، لافتة إلى أن توزيع البطاقات سيكون يومي الخميس والإثنين الموافقين 6 و9 يناير الجاري، بينما سيتم توزيع بطاقات الاحتياط يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 الجاري، أما عملية إجراء القرعة فستكون يوم الأربعاء 12 الجاري.



ودعت المؤسسة المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبناها في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.



وذكرت أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



كما دعت المؤسسة المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبناها في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 الجاري مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، وفيما يلي أسماء المخصص لهم:

عبدالكريم حسين عبدالكريم الجريدان

بدر محمد طيب محمد صديق

فلاح خالد فلاح المطيري

فهد محمد عبدالله العجمي

خالد حمود راشد الهنيدي

بندر تركى حميد ملوح العازمي

فهد سالم ابراهيم البطحاني

جاسم عبدالعزيز جاسم الغانم

فيصل نايف عبدالله العنزي

مشعل محمد ضيف الله البرجس

سلمان عبد الكريم سلمان ابراهيم

محمد أحمد مناور العازمي

محمد راشد محمد الهاجري

علي أحمد يوسف الحسن

مشاري سعود سلطان السهلي

نواف فتحي انور العوضي

جاسم علي غلوم محمد

محسن عوض مسعود العجمي

ناصر بدر مرزوق العازمي

محمد رياض محمد السماك

عيسى أحمد عيسى العبدالله القلفص

مثعي حمود هايف العتيبي

بدر فؤاد بدر الشطي

عبدالله أحمد قمبر الناصر

عبدالعزيز وليد درويش الدرويش

ناصر عبدالله سليمان المنصور

موسى محمود موسى الفودري

ايمن عبدالله حسن العوضي

حمود أحمد حمود الصواغ

سعد راشد محمد الرشيدي

محمد هادى منصور الدوسري

فلاح مناحي فلاح الدوسري

عدنان ناجي بخيتان الحبيني

أحمد يوسف سالم المنزل

عبدالله سالم سلمان العازمي

فالح راشد مجبل العازمي

خالد حامد عواد الهطلاني

خالد عبدالرحمن عبدالله الحساوي

نواف محمد عبد اللطيف الحداري

محمد أحمد يوسف القلاف

صالح حسين جاسم الراشد

خالد خلف غازي الحربي

صالح عويد عبيسان الحربي

يعقوب عبدالله عبد المنعم العتيبي

عالي منور عالي العازمي

خالد راشد عبدالله العجمي

محمد بدر حسين محمد

عبدالوهاب خالد يعقوب البكر

سالم محسن سالم العجمي

محمد جاسم محمد القطان

طارق مبرك فيصل العتيبي

عبدالعزيز عبدالنبى عبدالله المزدي

محمد علي غلوم ملا حسين

على دودان ناصر العازمي

محمد شريف محمد الهاشمي

عبدالله علي عبدالرسول جمال

ناصر قاسم عيسى العوض

خالد جاسم محمد الحمد

عبدالعزيز عبدالرزاق خضير كمال

محمود حسن محمود المعراج

علي عبدالله علي الصويلح

علي عبد اللطيف ناصر أحمد

فيصل خالد مصبح الشبو

طلال عدنان عبدالهادي البحيري

أحمد بدر رمضان الهاجري

صنهاد تركي مهدي المطيري

عبد اللطيف امين محمد الصقر

محمد حسن محمد النجار

حسين فوزي يوسف القلاف

راشد نزال عبدالله الحربي

أحمد ربيع علي عبدالله الناصر

خالد صالح عناد عاقول

عبدالوهاب عبدالله معيوف الفردان

عبدالله عبدالرحمن سعد الطويل

نواف عبدالله مزبان الزهاميل

فالح مبارك حمد الدسمه

فلاح محمد فلاح القعابي

عبدالعزيز سعد مراد البلوشي

فراس عبد الغفور فهد عبد الغفور

عبدالرحمن يوسف سالم الصميعي

طلال سامى سعود الريش

أحمد عبدالرحمن سيد أحمد سيد محمد

قتيبه عصام جاسم الحيدر

موسى حسين نوشاد حسين

عبدالله عيد مطلق سالم بن مطلق

عبدالعزيز محمود غلوم سناء

عبدالعزيز طارق حسن الفيلكاوي

أحمد عدنان محمد الحريجي

محمد سيد عدنان سيد سليمان أكبر

محمد عبدالعزيز غلوم القطان

خالد بندر جاسم محيسن الشمري

محمد نايف سالم الحماد

حمود على حمود السيف

عيسى اسماعيل عباس زينل

محمد خالد عبدالله الهاجري

فلاح محمد سويد العازمي

يعقوب عبدالعزيز يعقوب مندني

سليمان علي حسن حسين

محمد حمد علي العنزي

ناصر عوض سعود الحربي

عبدالعزيز محمد سلمان الشنيطي

علي حسين مسعود المري

يوسف محمد عبدالله العوضي

أحمد فاضل عباس دشتي

عيسى راشد محمد المناعي

محمد هاني حسين المطوع

على جاسم خضير حاجيه محمد

مشعل عبدالمجيد عبدالمحسن المحمد

نزار راشد عجمي العتيبي

محمد عبدالنور عبدالرحمن العوضي

سعد فلاح حربي العازمي

محمد فالح محمد العازمي

فالح سحمى فالح العجمي

حمد محمد عبد اللطيف السعيد

حازم عزيز فارع المطيرى

عبدالله حمزه عباس القطان

يحيى أحمد يوسف القلاف

المبارك سالم مبارك سعود الحسن

أحمد براك عيادة فرهود مخيلف الدرعه

عبدالله محمد حماد الصيفي

طلال سعد محمد ابوعجل

عبدالله صلاح أحمد الجار الله

عبدالله عبد اللطيف حسن السنافي

محمد عباس مطر فرج مطر

مهدى محمود مختار الصراف

عبدالله خالد عبدالرحمن الفضلي

عبدالله عدنان عبدالعزيز الشطي

ابراهيم طارق ابراهيم الانصاري