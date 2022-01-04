اكتشف علماء آثار في مقاطعة شانشي شمالي الصين ثلاث مقابر من الطوب مع جداريات بداخلها يرجع تاريخها إلى عهد أسرة مينغ الإمبراطورية (1368-1644).



وذكر معهد الآثار بمقاطعة شانشي أن المقابر تقع في حي لوتشو في مدينة تشانغتشي، مضيفا أن أعمال التنقيب في المنطقة بدأت العام الماضي كجزء من أعمال بناء طريق.



ويشير هيكل المقابر والقطع الأثرية المكتشفة بداخلها إلى أنها قد تكون مقابر عائلية بنيت خلال أوائل عهد أسرة مينغ الإمبراطورية.

ولم يبق سوى عدد قليل من الجداريات داخل إحدى المقابر الثلاث بسبب انهيار سقفها، حيث قام علماء الآثار بإزالة جزء من الجداريات للحفاظ عليها.



أما الجداريات في المقبرتين الأخريين فهي محفوظة جيدا ولها نفس النمط، وتظهر صورا للشمس والقمر وعناصر أخرى في الأساطير الصينية.



كما عثر علماء الآثار على مبنى احتفالي بالإضافة إلى 18 قطعة أثرية مثل العملات النحاسية والمرايا النحاسية والسيراميك.



وقال تشنغ يوان، نائب مدير معهد الآثار بمقاطعة شانشي، إن اكتشاف المقابر العائلية قدم معلومات ومواد مهمة لدراسة طقوس الجنازة خلال تلك الفترة في المنطقة، علاوة على العمارة القديمة.