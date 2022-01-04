قالت السلطات المحلية إن الحدائق البلدية في بكين استقبلت حوالي 660 ألف زائر خلال عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام، مع اتخاذ اجراءات صارمة للوقاية والسيطرة على كوفيد-19.



وشهدت الحدائق البلدية، البالغ عددها 11، ومتحف الحدائق الصينية وهندسة المناظر الطبيعية 659900 زيارة خلال العطلة التي بدأت في الأول من يناير، بزيادة حوالي 52.7 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لمديرية بلدية ببكين للحدائق.



ومن بين جميع الحدائق، كانت حديقة تاورانتينغ ومعبد السماء والقصر الصيفي من أكثر حدائق استقبالا للزائرين.



وتقام أيضا أنشطة ومعارض للرياضات الشتوية في جميع أنحاء الحدائق في المدينة مع اقتراب دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.