أفادت تقارير إخبارية بأن زلزالا قويا ضرب المنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" اليابانية في ساعة مبكرة .



وذكرت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن شدة هذا الزلزال بلغت 3ر6 درجة على مقياس ريختر، وتم رصده بالمنطقة الواقعة قبالة جزر "أوجاساوارا" التابعة لمقاطعة طوكيو.



وأضافت الوكالة اليابانية للرصد الجيولوجي أن مركز هذا الزلزال يقع عند خط عرض 1ر27 درجة شمالا وخط طول 5ر142 شرقا، وعلى عمق 70 كيلومترا.



و لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء هذا الزلزال، كما أشارت التقارير إلى أنه لم تصدر تحذيرات حتى الآن أيضا من احتمال وقوع موجات مد جارفة /تسونامي/ من جراء هذا الزلزال.