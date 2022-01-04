الطفلة آيلين تروغيلو أول طفلة وُلدت في المنطفة لعام 2022، بينما وُلد توأمها ألفريدو تروغيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021

أنجبت أم في ولاية كاليفورنيا الأميركية توأما وُلدا في عامين مختلفين.‏

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رزقت الأم فاطمة مادريغال، بطفليها خلال 15 دقيقة فقط تفصل بين عامي 2021 و2022.

ووُلد التوأم، ألفريدو آيلين، في مركز "نافيداد" الطبي في كاليفورنيا.

وغرد المستشفى عبر حسابه على موقع "تويتر"، ورحب بقدوم الطفلة آيلين تروغيلو كأول طفلة في المنطفة لعام 2022، بينما ولد توأمها ألفريدو تروغيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021.

وتابع المستشفى في تغريدته أن "هذا يعني أن عيد ميلاد التوأم يصادف يوما وشهرا وعاما مختلفين، وهي فرصة واحدة من مليونين".

وقالت أم الطفلين "إنه لأمر جنوني أن يكون الطفلان توأما ولديهما أعياد ميلاد مختلفة".

بينما قالت الدكتورة آنا أبريل أرياس، وهي طبيبة تعمل في المستشفى، إنها واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتها المهنية.