التويجري: الاتفاقية تعد تجربة شاملة لعملاء بوبيان عند استخدام بطاقاتهم خلال قنوات البنك



أعلن بنك بوبيان عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة فيزا VISA لتنفيذ مركز تسجيل بطاقات فيزا VCEH الذي يتيح لعملاء البنك التسجيل مباشرة في اشتراكاتهم المفضلة ولدى بائعي التجزئة المفضلين من خلال تطبيق بوبيان أو بوابة الخدمات الرقمية دون الحاجة لإدخال تفاصيل البطاقة الخاصة بهم.



ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة سعيدة جعفر بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.



وقال التويجري تعليقا على الاتفاقية «هدفنا دائما في بوبيان هو تقديم حلول مبتكرة وبسيطة تساعدنا على تقوية علاقتنا بالعملاء وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم وذلك من خلال تقديم حلول وخدمات تعتمد على جانبي الإبداع والابتكار وهو ما يوليه بنك بوبيان اهتماما كبيرا لتقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة حيث يمكن القول ان بوبيان نجح في تغيير مفهوم الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.



وأضاف التويجري ان الخدمات المصرفية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ككل كانت عاملا رئيسيا في الطفرة التي شهدتها الصناعة المصرفية على مستوى العالم من حيث المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء في الوقت الذي نهدف فيه الى دفع الخدمات المصرفية الإسلامية تجاه مستقبل أكثر إبداعا حيث تكون راحة العميل هي الأولوية من خلال تقديم كافة الخدمات بشكل رقمي».



من جانبها، صرحت مدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي الدكتورة سعيدة جعفر «يسعدنا أن نرى بنك بوبيان الأول من بين البنوك إقليميا في إطلاق مركز تسجيل بطاقات فيزا وهو ما يؤكد خطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في الكويت وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال».



مضمون الاتفاقية



وحول الاتفاقية، قال التويجري «سعداء بالإعلان عن هذه الشراكة مع واحدة من أهم الشركات الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية والتي تشهد نموا متسارعا في السنوات الاخيرة، مؤكدا ان إدارة بنك بوبيان مستمرة في تعاونها مع العديد من الشركات الداعمة لمجال الخدمات الرقمية».



واضاف ان خدمة مركز تسجيل بطاقات فيزا VCEH يعد بوبيان اول من يطلقها على مستوى وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يعني ان بوبيان يمنح عملائه فرصة الحصول على خدمات ومنتجات مميزة تجعلهم مساوين تماما لعملاء البنوك العالمية في الدول المتقدمة.



واشار التـويـجـري ان هذه خدمة VCEH تتيح للعملاء التسجيل مباشرة في اشتراكاتهم المفضلة ولدى بائعي التجزئة المفضلين من خلال التطبيق الإلكتروني للخدمات المصرفية الخاص بهم أو بوابة الخدمات الإلكترونية دون الحاجة لإدخال تفاصيل البطاقة الخاصة بهم.



وأكد ان بنك بوبيان يحتل حاليا المركز الأول في التوسع نحو خدماته الرقمية وتبسيط الحياة على عملائه من خلال استخدام العديد من سلسلة القنوات والخدمات الرقمية التي تساعدهم في حياتهم اليومية، ومن خلال مركز تسجيل بطاقات فيزا (VCEH)، سيتمتع عملائنا بتجربة أفضل عند التعامل ببطاقاتهم».



البساطة والسهولة



في سياق متصل قال التويجري ان هذه الشراكة تعد استكمالا إلى سلسلة إنجازات بنك بوبيان في مجال المدفوعات الرقمية، حيث نجد في السنوات الاخيرة ان نقل البنك قد نقل الكويت بخدماته التقنية المميزة إلى مصاف الدول الاكثر تطورا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية من خلال إطلاقه العديد من خدمات الدفع الآمن عند بعد، وعلى سبيل المثال خدمة UTap التي كان اول من اطلقها في الكويت والمتاحة على تطبيق بوبيان والتي تمكن عملاء البنك من الدفع والسحب النقدي بواسطه هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام اندرويد ضمن باقة خدماته.



وأضاف ان خدمة الدفع باستخدام ساعات وهواتف Samsung وFitbit وGarmin الذكية لعملاء بوبيان من حاملي بطاقات السحب الآلي، البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع من فيزا تعد ايضا ضمن خدمات الدفع عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC داخل الكويت وخارجها.



وصرح التويجري ان الجانب الإبداعي لخدماتنا ومنتجاتنا الرقمية مبني على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم مع مواكبة متطلبات العصر والتطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا.