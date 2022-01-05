ما كمية اليوسفي التي يمكن تناولها في اليوم؟

كشفت د.ناديجدا تسابكينا، خبيرة التغذية الروسية، عن عدد حبات اليوسفي التي يمكن أن يتناولها الشخص في اليوم، مشيرة الى أنه لا ينصح بتناول أكثر من 4 الى 5 حبات يوسفي في اليوم.



وتضيف: فاكهة اليوسفي مصدر مهم للكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامينات C وD وK وB، وتساعد الألياف الغذائية الموجودة في اليوسفي على تحسين عمل الجهاز الهضمي، وأما فيتامين C فيعزز منظومة المناعة.



وتقول: «تساعد الحمضيات بالاشتراك مع المبيدات النباتية والزيوت الطيارة على مكافحة الفيروسات، وان احتواءها على البيوفلافونويد وبيتا كاروتين المضاد للأكسدة يمنع نشوء الأورام الخبيثة».



وتضيف الخبيرة: لكن الإكثار من تناول اليوسفي يمكن ان يسبب مشكلات في الكبد، لذلك لا ينصح بتناول أكثر من 4-5 حبات في اليوم لأن جرعة الفركتوز المسموح بها يجب ألا تتجاوز 40 غراما في اليوم.



وتقول: «كما يجب ألا ننسى رد الفعل التحسسي المحتمل. وعلى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة تناول اليوسفي بحذر، لأنه يمكن أن يهيج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء».

عن «سبوتنيك»