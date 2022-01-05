علامة منذرة لنقص فيتامين B12 في الساقين يمكن أن تحدث «فقط في الليل»



يلعب فيتامين B12 دوراً لا يقدر بثمن في دعم كل من تكوين الخلايا الحمراء والحفاظ على عمل الجهاز العصبي، لذا فإن حرمان الجسم منه ستكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل.



وعادة ما تستغرق العلامات المرتبطة بمستويات B12 المنخفضة سنوات حتى تتطور، لأنه بمجرد امتصاصه في الكبد، يكون B12 قادرا على الحفاظ على الجسم لفترات طويلة من الزمن.



وعندما تبدأ الأعراض في الظهور في البداية، قد يكون من الصعب ملاحظتها. وستزداد الأعراض سوءا مع مرور الوقت، وأحيانا تسبب الضعف أو التعب أو الدوار.



ومن حين لآخر، يمكن أن تظهر أحاسيس مؤلمة في الساقين، حيث تقول بعض المصادر الصحية إن الأعراض قد تحدث حصريا في الليل.



ويساعد الفيتامين على إنتاج مادة تسمى المايلين في الجهاز العصبي، والتي تغلف الأعصاب وتحميها في جميع أنحاء الجسم، ما يساعدها على نقل الأحاسيس. ومن دون هذا الغلاف، تتلف الأعصاب، ما يؤدي إلى ظهور عدد كبير من المشاكل، بما في ذلك الألم.



وغالبا ما يتركز الألم المرتبط بانخفاض مستويات B12 في اليدين والقدمين، ولكنه قد يتسبب أحيانا في إحداث فوضى في الساقين أيضا.



وعندما يظهر في الساقين، غالبا ما يوصف بأنه ألم مفاجئ وشعور يشبه الطعن أو الوجع العميق.



وأوضح الموقع: «يمكن أن تحدث تقلصات الألم المرتبطة بالاعتلال العصبي المرتبط بنقص فيتامين B12 في أي وقت من اليوم، أو في الليل فقط».



وتتحسن معظم الحالات التي تسبب ألم الساق أو تنميلها مع الراحة، لكن الأعراض التي تستمر قد تشير إلى وجود نقص أساسي.



ولحسن الحظ، يمكن أن يؤدي تناول مكملات فيتامين B12 إلى تصحيح العجز المرتبط بضعف وظيفة العصب.

عن «اكسبرس البريطانية»

