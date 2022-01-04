اكتشاف 15 متحوراً في دول العالم وآخرها أوميكرون الجديد

الوضع الصحي الحالي أفضل بكثير من الموجات السابقة

عبدالعزيز الفضلي

اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند خلال اللقاء الحواري الذي يقام حالياً بجمعية المعلمين الكويتية ان العالم يواجه موجة غير مسبوقة في سرعة وحدة الاصابات بفيروس كورونا والمتحور أوميكرون وعلينا الحذر واتباع التعليمات والارشادات من السلطات الطبية.

وأضاف انه تم رصد 15 متحورا وآخرها اوميكرون الذي ظهر في 9 ديسمبر الماضي، مشيراً الى ان ذلك تم اكتشافه في الدول المتقدمة لاسيما انها تملك اجهزة قادرة على التعرف عليه .

وطمأن السند، افراد المجتمع بان الوضع الصحي الحالي افضل بكثير من الموجات السابقة، مشدداً على اهمية الحرص والمداومة على التقيد بالاشتراطات الصحية وتلقي الجرعة التعزيزية.