أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن إضافة 3 خدمات إلكترونية جديدة من قبل وزارة العدل عبر التطبيق وهي خدمة طلب رفع إلغاء أمر قبض لقضية جنائية، وخدمة طلب رفع منع السفر لقضية جنائية، وخدمة طلب صرف قيمة شيك عبر إدخال الرقم الآلي للقضية ورفع طلب موقع من صاحب الطلب ليعرض على وكيل النيابة المختص.

وأشاد كاظم بالتعاون الكبير من قبل وزارة العدل بإضافة مزيد من الخدمات الالكترونية التي تسهم في زيادة امكانية وصول المستخدمين للخدمات الحكومية مباشرة عبر التطبيق الحكومي وتنفيذ معاملاتهم إلكترونيا.