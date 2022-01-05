تجاوزت القيمة السوقية لشركة «آبل» 3 تريليونات دولار، وذلك بعد أن وصلت الشركة الأعلى قيمة في العالم لهذا الحاجز التاريخي بنهاية التعاملات.



وجاءت هذه القفزة بفضل ثقة المستثمرين في الشركة التي تستكشف أسواقا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضي. وارتفعت أسهم الشركة المصنعة لهاتف «آيفون» لما يصل إلى 182.94 دولارا بعد استقرارها عند 182.63 دولارا في بداية التعاملات امس، وتحتاج الأسهم إلى الإغلاق فوق مستوى 182.86 دولارا لتحقق ذلك المستوى القياسي.



وحلت عقود «آبل» في المركز الثاني بعد «تسلا» فيما يتعلق بأكثر خيارات الأسهم الأميركية تداولا اليوم، وفقا لبيانات شركة «أوبشنز كليرنج». وتمثل آبل نحو 7% من قيمة المؤشر «ستاندر آند بورز 500»، وفقا لبيانات «رفينيتيف»، وهي أعلى نسبة لسهم واحد في المؤشر عندما يكون المؤشر القياسي عند الذروة. وأدت جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على هواتف «آيفون»، أجهزة «ماك بوك» و«آيباد»، مما ساعد على ارتفاع القيمة السوقية للشركة إلى ما يزيد على تريليوني دولار في أغسطس 2020 ثم تريليون إضافي بعد 16 شهرا. وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، «كانت «آبل» إحدى أكثر الشركات المتداولة أسهمها خلال الجائحة. لكن مع خروجنا منها.. سيكافح صانع آيفون قليلا». وأضاف: «الإنجاز الكبير التالي المتعلق بالإنتاج لن يكون قريبا. سيكون من الصعب جدا على آبل الوصول إلى أربعة وخمسة تريليونات مثلما فعلت في الانتقال من تريليونين إلى ثلاثة». وتخطط «آبل» للتوسع في فئات مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع المعزز، إذ تتطلع إلى تقليل اعتمادها على أجهزة «آيفون» الأكثر مبيعا والتي تشكل أكثر من نصف إيراداتها. وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز ثلاثة تريليونات دولار، تركت آبل مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار قبل أن تعود إليها مع نهاية التعاملات.



وتبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت حاليا نحو 2.5 تريليون دولار، وتجاوزت ألفابت، المالكة لـ «غوغل»، وأمازون وتسلا حاجز التريليون دولار. وتبلغ قيمة شركة النفط السعودية أرامكو نحو 1.9 تريليون دولار، وفقا لبيانات «رفينيتيف».



وقفزت أسهم «آبل» بنحو 5800% منذ أن أعلن مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي الراحل ستيف جوبز عن أول نسخة من آيفون في يناير 2007.