ذكرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية في بيان عبر البريد الإلكتروني أن روسيا عززت تمركزها العسكري على الخطوط المتقدمة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، حيث أرسلت أفرادا وأسلحة إضافية خلال عطلات العام الجديد، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.



وأضافت أوكرانيا أنه تم نشر وحدات استخبارات وقناصة بصورة إضافية على طول خط المواجهة، وأن ضباطا بالجيش الروسي قادوا تدريبات للمدفعية في منطقة دونباس «المحتلة».



ونفى الكرملين أي نية لغزو أوكرانيا، فيما طلب ضمانات أمنية أيضا من الغرب.



إلى ذلك، يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اجتماعا طارئا بتقنية الفيديو الجمعة لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية حول أوكرانيا، بعد لائحة مطالب من موسكو، حسبما أعلن الحلف.



ومن المقرر أن يجري مسؤولون كبار من الولايات المتحدة والحلف، محادثات مع روسيا الأسبوع المقبل بعدما طرحت موسكو أمام واشنطن والتحالف العسكري الغربي لائحة من المطالب.



ويطالب الكرملين الحلف بعدم السماح بانضمام أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية السابقة، إلى عضويته، وأن يسحب قواته من مناطق قريبة من الحدود الروسية.



غير أن الغرب رفض ما اعتبره مسعى من موسكو لفرض إملاءاتها بشأن مستقبل شركاء مستقلين، وهدد موسكو بـ «تكلفة باهظة» في حال غزت أوكرانيا.



ويؤكد الحلف أنه منفتح على الحوار واتهم موسكو سابقا بازدراء دعوته لها لعقد محادثات جديدة.



يذكر أن روسيا ضمت منطقة القرم الأوكرانية في 2014 وتتهم بتأجيج نزاع دام في شرق البلاد أودى بأكثر من 13 ألف شخص.