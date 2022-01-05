حاول رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف تهدئة الأوضاع في بلاده، حيث تواصلت التظاهرات لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز، فيما تعد مثل هذه الحوادث نادرة في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى.



وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الاحتجاجات امتدت إلى العديد من البلدات والقرى. وأظهرت صور تجمعات لأشخاص في الميادين والشوارع، وسط تواجد أمني مكثف. وأشارت تقارير إلى أنه جرى اعتقال أكثر من 70 شخصا.



واندلعت شرارة الاحتجاجات من بلدة بغرب البلاد، بخروج متظاهرين غاضبين على ارتفاع أسعار الغاز المعبأ. وطالب المحتجون بخفض الأسعار، ولم يكترثوا لتعهدات بخفضها.



واندلعت مظاهرات في عدة مدن في كازاخستان بعد أن ألغت الحكومة الحد الأقصى لأسعار غاز البترول المسال.



ووافق تجار التجزئة على خفض السعر بمقدار الربع لكن حكومة الرئيس قاسم جومارت توكاييف قالت إن إجراء مزيد من التخفيضات مستحيل بسبب تكاليف الإنتاج.



من جهتها، أوضحت وزارة الطاقة الكازاخستانية أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الطلب على الغاز المعبأ، الذي بدأ تداوله في بورصة الطاقة مع بداية العام الجديد.



وشارك آلاف في الاحتجاجات التي بدأت في الثاني من يناير الجاري بعد يوم من إلغاء الحد الأقصى لأسعار غاز البترول المسال ـ في مدينة جناوزين.



وخرج المتظاهرون المستاؤون من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى الشوارع في عطلة الاسبوع، وسط منطقة مانجيستاو الغنية بالنفط، غرب البلاد، وامتدت الاحتجاجات إلى بلدة أكتاو الواقعة على سواحل بحر قزوين.



وقال الرئيس جومارت توكاييف في تغريدة امس إن لجنة حكومية تضم أعضاء في مكتبه «بدأت العمل» في أكتاو.



وأوضح «كلفت اللجنة بإيجاد حل مقبول للطرفين يتعلق بالمشكلة المطروحة من أجل مصلحة واستقرار البلاد».



وأضاف «صدرت تعليمات لهيئات إنفاذ القانون لضمان عدم الإخلال بالنظام العام. ويتعين على المتظاهرين إظهار حس المسؤولية والرغبة بالحوار».



وفي مدينة ألما آتا، كبرى مدن كازاخستان، طوقت الشرطة الميدان الرئيسي خلال اليومين الاخيرين.



وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تطوق المتظاهرين في أكتاو مساء امس الاول.



وشهدت زاناوزن في السابق أكثر الاضطرابات دموية في كازاخستان منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991. في عام 2011، قتل ما لا يقل عن 14 من عمال النفط المضربين عندما قمعت الشرطة تظاهرة خرجت احتجاجا على ظروف العمل والأجور.



وخلف الرئيس توكاييف الذي يتولى السلطة منذ عام 2019، الزعيم التاريخي نور سلطان نزارباييف (81 عاما) الذي حكم كازاخستان لمدة ثلاثين عاما من عام 1989.



ويتولى نزارباييف حاليا رئاسة مجلس الأمن ويحمل لقب «أبو الامة» الذي يضمن له حصانة قضائية أمد الحياة.