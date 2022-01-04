بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وحث المتسوقين على التباعد وارتداء الكمامات والتدقيق على اللون الأخضر

حملة مسائية لأمن حولي بإشراف مدير الأمن

امير زكي



أعلن مصدر أمني لـ « الأنباء»، ان وزارة الداخلية ستبدأ اعتبارا من غد بالانتشار في المجمعات التجارية الكبرى سواء في البوابات أو في غرف المراقبة أسوة بما كان معمولا به قبل أسابيع، على أن يتم التشدد والتدقيق على اللًون الأخضر، أي قصر الدخول على المطعمين وكذلك التاكيد على التباعد وارتداء الكمامات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وأمن المجمعات.



وكشف مصدر امني ان مديرية امن حولي وبتعليمات وبإشراف وتواجد ميداني من مدير الأمن اللواء عبد الله العلي، قامت المديرية بحملة على عدد من المقاهي والمحلات وبصدد تنظيم حملات ميدانية في المجمعات والفنادق وجولات راجلة في محيط المناطق التي تشهد تجمعات مثل مناطق البر والمزارع، والتدقيق على الاشتراطات الصحية .