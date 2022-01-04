تحرير 5 مخالفات و43 إنذارا .. والجولات مستمرة للتأكد من التزام الجميع

كريم طارق

كشف رئيس فريق طوارئ بلدية حولي ابراهيم السبعان، عن قيام الفريق الرقابي بشن جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام اصحاب المحلات والمجمعات التجارية بالاشتراطات الصحية والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء في مواجهة المتحور "أوميكرون" والارتفاع في أعداد الإصابات بكوفيد خلال الأيام الماضية.



وأضاف السبعان أن الحملة التي شنتها اللجنة برفقة مديرية أمن حولي بقيادة اللواء عبدالله العلي، أسفرت عن إغلاق 5 محلات وتحرير 5 مخالفات وتوجيه 43 إنذارا لعدد من المحلات لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، مشيراً إلى ان الفريق سيقوم بإعادة التفتيش من جديد على تلك المحلات للتأكد من إزالتها هذه المخالفات تجنباً لإصدار قرار الإغلاق.

وناشد السبعان أصحاب المحلات والمجمعات ضرورة الالتزام بالإجراءات والاشتراطات الصحية التي اقرها مجلس الوزراء لتجنب الوقوع في المخالفات التي تصل الى إغلاق المنشأة.