قالت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء إن "بيانات سفارات دولة الكويت المتعلقة بما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والإجراءات المطلوب اتخاذها من المواطنين تشدد على حث المواطنين الراغبين في السفر لغير الحالات الضرورية تأجيل سفرهم إضافة إلى حث المواطنين المتواجدين في الخارج إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط التي تضعها السلطات الصحية المعنية في هذه الدول".

وأوضحت (الخارجية) في بيان لها أن "الأوضاع السائدة حاليا لا تتطلب المغادرة وعودة أبنائنا الطلبة الدارسين في المؤسسات التعليمية حول العالم أو المرضى الذين يتلقون علاجهم ومرافقيهم" مشددة على أن "سفارات دولة الكويت والمكاتب الفنية المعنية برعايتهم على تواصل معهم ولم تطلب منهم المغارة في الوقت الحالي".