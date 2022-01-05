مجلس الأمة يفتتح جلسته التكميلية ويبدأ في بند الأسئلة

حسن جوهر : يجب على الوزراء التقييد بالمواعيد الزمنية المحددة للرد على الأسئلة

مبارك الحجرف : الطريق الفاصل بين منطقة سعد العبدالله وأمغرة شارع واحد يسميه أهل الجهراء طريق الموت من كثرة الحوادث يجب إيجاد حل سريع للمشكلة

عبدالكريم الكندري : يجب على الوزراء الرد على الأسئلة واحترام المجلس والنواب وإذا لم يتم الإلتزام سوف تردون عن الأسئلة على المنصة

وزير المالية عبدالوهاب الرشيد : أؤكد احترامنا لأعضاء المجلس والدستور والممارسة البرلمانية وسوف نزود النواب بالمعلومات حال توفرها

مهند الساير : كون الوزراء جدد هذا لا يعفيهم من المسؤولية ونحذر الجميع لن نقبل بتهميش الأسئلة

أسامة الشاهين : قدمت أسئلة لوزير العدل والنزاهة حول بعض الوثائق المالية والإجابات لم تكن واضحة

مرزوق الخليفة : شباب الكويت يعانون من البطالة ولماذا لا يتم توظيف خريجي الجيولوجيا في القطاع النفطي

مجلس الأمة ينتقل لمناقشة الخطاب الأميري



صالح المطيري : كل الشكر والتقدير لوالدنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد على العفو الكريم ونحن نأمل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعديل المادة 79 من الدستور لأسلمة القوانين

حسن جوهر : مررنا بمنعطفات خطيرة والمجتمع الكويتي شبابي وقمت بإعداد دراسة حول مستقبل الخليج والأرقام مهولة قدمتها للقيادة السياسية

عبدالله الطريجي : شكراً لصاحب السمو على صدور العفو الكريم.. وشكراً لرئيس المجلس ورئيس الحكومة على جهودهما وبرنامج الحكومة يجب أن يحتوي على حلول للقضيتين الإسكانية والصحية.

مساعد العارضي: لماذا لا يتم الالتفات للمتقاعدين وحل القضية الإسكانية؟

ونقولها: إن مقياس التعاون مع الحكومة هو تحقيق أولويات وطموحات المواطنين.

هشام الصالح: يجب أن تكون القضية الإسكانية أولى الأولويات والنفط مصدر ناضب ولذلك يجب التركيز على ملف تنويع مصادر الدخل

خليل الصالح: المواطن الكويتي يعاني حتى يبني بيته بسبب غلاء الأسعار والحالة المعيشية للمواطنين متغيرة بسبب التحولات الاقتصادية

خالد العنزي: دور انعقاد كامل لم تستطع الحكومة أو المجلس إنجاز أي شيء ونحن نعاني من ملفات متخمة من صحة وإسكان وغيره بالإضافة للأزمات السياسية

مرزوق الخليفة : أين تعاون الحكومة في قضية تشكيل اللجان وبالأمس صوتت ضد إدراج القوانين المهمة على جدول الأعمال؟!

بدر الحميدي: هناك تدمير للهوية الكويتية والحكومة ليست لديها نية لمعالجة القضية والعبث بالتركيبة السكانية من عمل الحكومة والدليل جليب الشيوخ التي أصبحت بؤرة فساد