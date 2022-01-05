حذر الخبير الفلكي عادل المرزوق من موجة البرد، مؤكدا ان المنطقة دخلت بالفعل يوم الأحد الماضي في فترة «برد الشولة» وهي من الفترات الباردة في السنة وستنتهي يوم السبت 15 يناير، مضيفا منذ يوم أمس الثلاثاء وطوال هذا الأسبوع وحتى مساء الأحد 8 يناير فمن المتوقع أن يكون الجو باردا، خصوصا في الليل وستنخفض الحرارة خلال هذه الفترة وتكون بين 6 و8 درجات مئوية وفي النهار بين 16 و19 درجة مئوية بسبب هبوب الرياح الشمالية النشطة التي من المتوقع أن تتجاوز سرعتها 35 كم/س.

وأضاف المرزوق: بسبب الانخفاض الملحوظ والمتوقع في درجات الحرارة ننصح بارتداء الملابس الثقيلة، فهذا الانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن وجود منخفض جوي متمركز في وسط شبه الجزيرة العربية والذي أدى إلى هبوب الرياح الشمالية النشطة على المنطقة والتي منشؤها المرتفع السيبيري المتمركز في شمال القارة الآسيوية القريبة من القطب الشمالي، ولذلك فإن الجو خلال هذه الفترة سيكون مشمسا وخاليا من الغيوم أو أن تكون به قطع صغيرة ومتناثرة من الغيوم غير الممطرة، ولذلك نقول «ما في مطر راح ينزل ولكن في برد في هذه الفترة».



وتابع: من بعد يوم الاثنين 10 يناير وحتى الأحد 16 منه، سيتغير الهواء واتجاه الرياح ويكون بين رياح جنوبية وجنوبية شرقية (رياح كوس وكوس مطلعي) وتكون سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة 6-16 درجة مئوية الأمر الذي ترتفع معه قليلا درجة الحرارة وتكون في النهار 19-21 درجة مئوية وفي الليل تنخفض وتكون بين 11 و14 درجة مئوية مع وجود فرصة لسقوط زخات أمطار خفيفة ومتفرقة خلال هذه الفترة، وهناك احتمال وبنسبة تزيد على 50% أن تزيد كمية المطر قليلا يوم الثلاثاء 13 يناير وتتجاوز في كميتها 5 ملم، والله تعالى أعلم.

وزاد: منذ أمس الثلاثاء وطوال هذا الأسبوع وبفترة سوف تستمر حتى مساء الأربعاء 12 يناير فمن المتوقع أن يكون الجو بارد وخصوصا في الليل حيث من المتوقع أن تنخفض الحرارة خلال هذه الفترة وتكون ليلا بين 6-8 درجات مئوية ، ونهار بين 16-19 درجة بسبب هبوب الرياح الشمالية النشطة ، وأيضا من المتوقع انخفاض درجات الحرارة في هذه الفترة وهي فترة "نوء الشولة الباردة" ولذا فننصح بارتداء الملابس الثقيلة.