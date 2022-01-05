أمير زكي



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» امس، بدأت وزارة الداخلية حملاتها لمخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية.



وبحسب مصدر أمني، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، تم المرور على مجمع المارينا مول في منطقة السالمية وذلك للتأكد من تطبيق قرارات البلدية ومجلس الوزراء بخصوص تطبيق الاشتراطات الصحية، بقيادة مدير عام أمن حولي اللواء عبدالله العلي، وبرفقته رئيس فريق طوارئ بلدية حولي ابراهيم السبعان، كذلك تم المرور على عدة محلات تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية ولقرارات البلدية ومجلس الوزراء وتم إغلاقها لمخالفتها للقرار من قبل بلدية حولي وبمساندة قوة تابعة لمديرية أمن حولي.