الفدغم: نهدف في الجمعية إلى تعزيز قيم النزاهة وخلق جيل شبابي مبدع وتنموي لوطنه

آلاء خليفة

أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى من أجل استدامة النزاهة الوطنية عمر ناصر الفدغم والذي تنظمه جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن الملتقى سوف يكون يوم الاثنين ١٠ يناير ويأتي ضمن الملتقى الوطني للتنمية الشبابية والإبداع والتطوير.



وقال الفدغم إن هذا الملتقى يأتي من ضمن رسالة الجمعية لتوعية المجتمع وتحديدا شريحة الشباب وغرس قيم إيجابية لديهم من خلال محاور الملتقى المختلفة التي تتكون من 8 محاور.



واكمل: سوف تتم مناقشة محاور تعنى بالاستخدام الحديث للتكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها لتعزيز الشفافية والنزاهة وكذلك دور الإعلام والتربية في تعزيز النزاهة لدى الأوساط الشبابية، وأيضا مناقشة محاور عدة تهم شريحة الشباب.



وأضاف: سوف يقوم بتقديم هذه الورش مختصون في مجالاتهم المختلفة.



ودعا الفدغم إلى المشاركة في الملتقى والذي سوف يعقد «أونلاين» تماشيا مع التداعيات والإجراءات من خلال التسجيل بالملتقى من خلال رابط التسجيل الموجود بحساب الجمعية الرسمي بتويتر وانستغرام ‏Integrity_KWT.