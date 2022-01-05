بشرى شعبان

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميما إداريا بشأن «طلبات الإلغاء النهائي للسفر وكذلك الإلغاء والتحويل خارج القطاع».



وحول تفاصيل هذا التعميم، أوضحت المتحدثة الرسمية ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة أسيل المزيد أن استقبال طلبات الإلغاء يشترط فيها حضور العامل شخصيا أمام الموظف المختص بإدارة علاقات العمل والتأكد من تسلمه مستحقاته المالية وما يفيد برغبته في الإلغاء النهائي للسفر أو الإلغاء والتحويل خارج القطاع مع التوقيع على المخالصة المعدة لذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



وأشارت إلى أن إدارات العمل المختصة تقوم بالتدقيق على وجود المخالصة طبقا للإجراءات المتبعة، ويلغى ما يخالف أحكام التعميم الصادر عن الهيئة.