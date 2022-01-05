عبدالكريم العبدالله

أصدرت وزارة الصحة حزمة قرارات لحماية وسلامة المرضى والطواقم الطبية والادارية والفنية ومراجعي المرافق الصحية من الاصابة بمتحور "أوميكرون".

وألزمت وزارة الصحة جميع العاملين والمراجعين والزوار بارتداء الكمام في المنشآت الصحية.

وحددت وزارة الصحة فترة الزيارة للمرضى بالمستشفيات خلال الفترة من الساعة 1 حتى 3 ظهراً.

وسمحت وزارة الصحة لمرافق واحد للمريض والمراجع في حال الحاجة اليه، كما نظمت الوزارة أماكن الانتظار والتقيد بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.

واوقفت وزارة الصحة جميع الاجتماعات داخل المنشآت الصحية والاكتفاء بالاجتماعات الافتراضية.