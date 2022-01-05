أعاد شاطئ دريم في جزيرة كو في في ليه، الذي اشتهر بسبب فيلم " ذا بييتش (الشاطئ) " الأمريكي للممثل ليوناردو دي كابريو، فتح أبوابه للزوار بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أعوام.



مع ذلك، سوف يتم تطبيق قواعد صارمة لحماية الشاطئ من تداعيات السياحة الحاشدة.



على سبيل المثال، سوف يتم فتح الشاطئ من السابعة صباحا حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي يوميا. ويقتصر عدد الزوار على 375 سائحا في الساعة، وعلى أن يتم السماح لـ 4125 شخصا بزيارة الشاطئ يوميا. وتقتصر فترة كل زيارة على 60 دقيقة.



وبالاضافة لذلك، يوجد حظر على السباحة، وأي شخص يخترق هذه القواعد سوف يواجه عواقب قانونية.



وذكر موقع "ذا تايجر" أنه لن يسمح للقوارب بالاقتراب من الشاطئ من ناحية الخليج، ولكن يجب أن ترسو على الجانب الأخر من الجزيرة.



ويشار إلى أنه بعد عرض فيلم" ذا بيتش" عام 2000 للمخرج داني بويل، تدفق السائحون من كل مكان في العالم على هذه المنطقة.



وتسبب إلقاء المخاطيف دون اكتراث في إحداث ضرر بالغ، خاصة للشعب المرجانية. وبسبب الضرر البيئي، فرضت الحكومة التايلاندية حظرا على الزوار في حزيران/يونيو 2018، وكان من المقرر أن يستمر لبضعة أشهر. ولكن في آيار/مايو 2019، تم تمديده بنحو عامين ونصف.