لدى الصين الثقة في التغلب على التحديات التي يمثلها متحور "أوميكرون" وتقديم دورة ألعاب أولمبية شتوية بسيطة وآمنة ورائعة للعالم، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.



وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث وانغ ون بين إن لجنة بكين المنظمة لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتويتين 2022 على اتصال وثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية لضمان تنفيذ إجراءات قوية للوقاية من كوفيد-19 والسيطرة عليه، على أساس تحليل علمي وفي ضوء الوضع المتغير.



وذكر وانغ أنه في الآونة الأخيرة، نشرت اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ولجنة بكين المنظمة لدورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتويتين، الطبعة الثانية من كتيبات دورة ألعاب بكين 2022، مشيرا إلى أن إجراءات مكافحة المرض الموضحة في الكتيبات الخاصة بدورة الألعاب وُضعت وفقا لأحدث الأبحاث العلمية بشأن كوفيد-19 وآراء الخبراء وتجارب المسابقات الدولية الأخرى.



وأضاف المتحدث أن "هذه الإجراءات المضادة تهدف إلى الحد بشكل فعال من مخاطر كوفيد-19، وضمان سلامة وراحة الرياضيين وجميع المشاركين في الدورتين الأولمبية والبارالمبية، وحماية صحة وسلامة السكان المحليين. نأمل أن يتمكن الجميع من الالتزام الصارم بالتعليمات الواردة في هذه الكتيبات".



وأوضح وانغ أن الصين حققت انتصارا استراتيجيا في مكافحة كوفيد-19 على الصعيد المحلي وأنشأت نظاما يتسم بالفعالية والكفاءة للوقاية من المرض والسيطرة عليه.