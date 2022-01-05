توجهت أعداد من الموظفين اليابانيين في طوكيو إلى ضريح شهير في أول يوم عمل من العام الجديد زيارته، وتمنوا أن يكون العام أفضل في العمل.



وذكرت صحيفة "أساهي شيمبون، أن التوافد السنوي كبير لدرجة أن موظفي نحو 2500 شركة حجزوا مواعيد زيارة لضريح كاندا ميوجين

بالقرب من منطقتي أوتيماتشي ومارونوتشي للبنوك والشركات في طوكيو.



ونقلت الصحيفة عن موظف في الضريح قوله إنه بعد أن أرسلت شركات أقل بكثير

من المعتاد موظفيها إلى الضريح الذي يتبع ديانة الشنتو العام الماضي

بسبب جائحة كورونا، سوف يعود العدد إلى نحو 10 آلاف موظف هذا العام

بنهاية كانون الثاني/يناير.



وارتدى العديد من زوار الضريح البزات وربطات العنق اليوم الثلاثاء، وهو

أول يوم عمل في العام الجديد باليابان.