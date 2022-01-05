فرض مسؤولو طالبان في مقاطعة هيرات بغرب أفغانستان قواعد جديدة تلزم متاجر الملابس بخلع رؤوس تماثيل عرض الأزياء النسائية، قائلين إنها لا تتفق مع الإسلام.



وقال مسؤول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المقاطعة، عزيز الرحمن، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "إنها أصنام ... يجب القضاء عليها".



ومن ناحيته، رد رئيس إحدى غرف الحرفيين وأصحاب المتاجر في هرات، عبد الودود فايز زاده، إن أصحاب المتاجر في المنطقة حاولوا توضيح أن تماثيل العرض ليست أصناما، بل تستخدم فقط لعرض الملابس للبيع. لكن محاولاتهم باءت بالفشل في إقناع المسؤولين.



وقال فايز زادة: "لقد أنفقوا ما بين 80 و120 دولارا على كل تمثال عرض ... يمكن رؤيتها (التماثيل) في المتاجر في جميع البلدان الإسلامية".



وقال صاحب محل ملابس، يدعى سيد نظير سادات، إن مشروعه يعاني بالفعل منذ عودة طالبان للسلطة، وإنه يخشى المزيد من القيود.



وأضاف: "لا يمكننا عرض الأزياء بدون تماثيل العرض ... لا يمكنني ترك هذا المجال فجأة لأنني استثمرت فيه كثيرا".



وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أصحاب متاجر وهم يخلعون رؤوس تماثيل العرض.



وفرضت طالبان بالفعل قيودا واسعة النطاق على معظم نواحي الحياة العامة.