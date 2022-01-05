أعلنت الولايات المتحدة أنها ربحت جولة أمام كندا في أول إجراءات التقاضي بموجب معاهدة التجارة الحرة لأميركا الشمالية وتتعلق بحصص الحليب الكندية.



قضت المجموعة الخاصة بالتسوية بأن حصص الحليب التي اعتمدتها كندا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كما قالت الممثلة الأميركية للتجارة كاثرين تاي في بيان.



تنتقد واشنطن أوتاوا لاحتفاظها بجزء من حليب المزارعين الكنديين لمصانع الألبان الكندية التي تقوم بمعالجته، وبالتالي تخفض كمية الحليب التي تبيعها لها الولايات المتحدة.



وقالت كاثرين تاي في بيان "سيساعد هذا الانتصار التاريخي على إزالة القيود التجارية غير المبررة على منتجات الألبان الأميركية ويضمن استفادة صناعة الألبان الأميركية والعاملين في هذا القطاع بالكامل من المعاهدة لتسويق وبيع المنتجات الأميركية للمستهلكين الكنديين".



قدمت المجموعة الخاصة تقريرها النهائي في 20 كانون الأول/ديسمبر، وبموجب قواعد المعاهدة أمام كندا مهلة 45 يومًا من ذلك التاريخ للامتثال للقرار.



تم إنشاء مجموعة التسوية الخاصة في أيار/مايو الماضي بناءً لطلب واشنطن.