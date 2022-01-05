أثارت كلبة في الولايات المتحدة الإعجاب بإرشادها الشرطة إلى موقع حادث مروري تعرّض له صاحبها وكان يعاني فيه انخفاضاً في درجة حرارة الجسم.



ووقفت تينسلي، وهي كلبة من نوع الراعي الألماني تبلغ عاماً واحداً، على طريق سريع يربط نيو هامبشربفيرمونت في شمال شرق الولايات المتحدة ، مما دفع سائقي السيارات إلى الاتصال بالسلطات الأمنية.



وعندما رصدت الشرطة الكلبة وحاولت الإمساك بها، ركضت تينسلي وجعلت عناصر الأمن يلحقون بها إلى فيرمونت، حيث كانت شاحنة صغيرة مصابة بأضرار بالغة بفعل اصطدامها بحاجز الامان على الطريق.



وتسبب الاصطدام بقذف شخصين إلى خارج السيارة، كانا يعانيان انخفاض حرارة الجسم، أحدهما صاحب الكلبة.



وكتبت شرطة نيو هامبشر على فيسبوك "اتضح بسرعة أن تينسلي قادت (الشرطة) إلى مكان الحادث وإلى الجرحى".



وقال الشرطي دانييل بالداسار لمحطة WCVB المحلية إن العناصر "أدركوا أن الكلبة كانت تحاول أن تريهم شيئا لأنها استمرت في المراوغة لكنها لم تهرب تماما".



وأضاف "كأنها كانت تقول +اتبعوني، اتبعوني+. وهذا ما فعلوه، وذهلوا عندما رأوا" الحادث "في الاتجاه الذي كانت الكلبة تنظر إليه".



وشبّه بالداسار ما حققته الكلبة برواية Lassie Come-Home الشهيرة التي اقتبست سينمائياً، عن كلبة تدعى لاسي "تأتي بالمساعدة لأشخاص في محنة من خلال الإرشاد إلى مكان وجودهم".



وروى قائد وحدات الإطفاء في هارتفورد جاك هيدجز أن الكلبة "جلست بهدوء ولطافة بجانب مالكها" بينما كانت عناصر الإنقاذ يجرون الإسعافات الأولية للمصابين.



وقال صاحب الكلبة كان لاندري الذي لم يتعرض لإصابة خطيرة، أن تينسلي ستحصل على لحم طريدة مكافأة لذكائها وتفانيها.



وأضاف عبر محطة WCVB "إنها ملاكي الحارس الصغير. إن امتلاكها هذا النوع من الذكاء لتفعل ما فعلته أشبه بمعجزة".