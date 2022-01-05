قالت دار أزياء جورجيو أرماني الإيطالي إنها ستلغي عرضي الأزياء الرجالي والملابس الراقية (الهوت كوتور) للسيدات، المقرر إقامتهما في يناير كانون الثاني، بسبب الزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.



وكان من المقرر إجراء عرض أزياء خريف-شتاء 2022- 2023 للرجال خلال أسبوع الموضة في ميلانو بينما كان من المتوقع إقامة عرض الملابس الراقية للسيدات في باريس.



وقال بيان "مع الأسف الشديد، تم اتخاذ هذا القرار بعد تفكير عميق بالنظر إلى تفاقم الوضع الوبائي".



وفي فبراير شباط 2020 كان مصمم الأزياء أرماني هو أول من قرر إغلاق عروض الأزياء ونظم العروض بدون حضور.