أعلن القصر الملكي إصابة الملك كارل السادس عشر جوستاف والملكة سيلفيا، ملك السويد وملكتها، بمرض كوفيد-19. على الرغم من ان كلاهما قد تلقى ثلاث جرعات من اللقاح المضاد. وأفادت التقارير أن أعراضهما خفيفة.



وقال القصر الملكي في بيان: "إن الزوجين الملكيين عزلا نفسيهما في المنزل وفقا للقواعد العلاجية، ويجري حاليا تقصي المخالطين".



وأثبتت الاختبارات أن الأميرة فيكتوريا ولية العهد وزوجها الأمير دانيال أُصيبا بكوفيد-19 في مارس الماضي. وفي نوفمبر 2020، ثبتت إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا أيضًا. وفي 23 ديسمبر، شددت السويد القيود استجابة لتزايد عدد الإصابات الجديدة.

ويقترب العدد التراكمي للإصابات المؤكدة من 1.358 مليون، وتم تسجيل إجمالي 15330 حالة وفاة