لم يبرر أبو وليد الرجل الستيني بالعمر كل ما يقال حول قيام بعض الأشخاص بقص الأشجار المعمرة والتي تشكل الغطاء الأخضر في محافظة السويداء ( جنوب سوريا ) ، بحجة البرد القارس وقلة وقود التدفئة ، معربا عن تخوفه من امتداد هذا الاعتداء إلى البساتين المزروعة بأشجار التفاح والزيتون في جبل السويداء ( شرقا ) .



وقال أبو وليد ، الذي يملك أكثر من 20 دونما من الأراضي المزروعة بشتى أنواع الأشجار المثمرة ، لوكالة أنباء (( شينخوا)) إن " الاعتداءات المتكررة على الغابات الطبيعية في السويداء يشكل خطرا على البيئة وعلى حياة الناس ، ويحرمهم من التمتع بالمناظر الجميلة " ، مؤكدا أن قص الأشجار المعمرة بهذا الشكل الجائر يثير القلق .



وتابع يقول إني " أخشى أن يمتد هذا التحطيب الجائر إلى البساتين الخاصة للمزارعين " ، مبينا أن بعض البساتين حصل فيها قص لبعض الأشجار المثمرة .



وتشهد الغابات الطبيعية في محافظة السويداء ، منذ عدة سنوات اعتداءات من قبل بعض الأشخاص الذين يقصون أشجار السنديان الطبيعية ، بقصد المتاجرة بها بالسوق السوداء ، الأمر الذي أثار غضب واستياء غالبية الناس ، لأن هذا الفعل مدان وغير مبرر .



ويتخذ هؤلاء الأشخاص ، من نقص وقود التدفئة وعدم قيام الحكومة السورية بإعطاء المواطنين كميات كافية من مادة المازوت في المناطق البادرة ، ذريعة لتبرير أفعالهم بقطع الأشجار .



وكانت مديرية الزراعة في السويداء أطلقت تحذيرا منذ شهر تقريبا عن تعرض بعض المواقع الحراجية في محافظة السويداء لاعتداءات بالقطع الجائر، مؤكدة أن حوالي 460 شجرة من أشجار الصنوبر والأرز والسرو المعمرة تعرضت للقطع .



وبدوره أشار أبو أياد (58) ، وهو مزارع سوري أخر في محافظة السويداء ، لـ ((شينخوا)) إلى أن بعض المسلحين يقومون ليلا بقص الأشجار المثمرة في منطقة ظهر الجبل (شرقا) ، مبينا أن هذا الفعل سيقود إلى كارثة طبيعية وخسارة المزارعين لأشجارهم التي بذلوا مجهودات كبيرة لسنوات وسنوات حتى أصبحت بهذا الشكل .



وقال أبو أياد ، وعلامات القلق ترتسم على وجهه لـ ((شينخوا ) " أقوم بحراسة البستان نهارا خشية قدوم بعض ضعاف النفوس إلى البساتين لقص الأشجار التي قضيت سنوات وسنوات وأنا اهتم بها كي تصبح معمرة ومثمرة " ، مشيرا إلى أنه يسمع أصوات المناشر الكهربائية وهي تقوم بقص الأشجار .



وأعرب أبو أياد عن أسفه لانتشار هذه الظاهرة الوافدة على المجتمع ، مؤكدا أن هذه الأشجار هي الرئة التي يتنفس بها الناس خلال فصلي الربيع والصيف ، وتشكل مقصدا سياحيا لغالبية الناس ، كما أنها مصدر زرق للناس .



ودعا إلى اتخاذ عقوبات صارمة وجازمة بحق كل شخص يقوم بقص شجرة من أي مكان ، لأن الشجرة هي روح ويجب التعامل معها بشفقة ورحمة .



وفي أحد الغابات في ريف السويداء الجنوبي الشرقي يقوم عدد من الشبان في قرية أم الرمان ، بحماية الغابة ليلا من هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون قطع أشجار السرور والسنديان بقصد المتاجرة بها وتحقيق الربح دون النظر إلى الفائدة التي تحققها هذه المساحات الخضراء ، معرضين أنفسهم للخطر وإطلاق النار من قبل هؤلاء الأشخاص .



وقال زياد العودة ، وهو شاب متطوع من أهالي قرية أم الرمان لـ (( شينخوا)) ، " لم أتحمل رؤية تناقص عدد الأشجار المزروعة في الغابة التي قام أباؤنا بزراعتها قبل عشرات السنين ، فقررت أن أنضم إلى فريق القرية لحماية الغابة من الزوال " ، مؤكدا أنه بالرغم من كل ذلك يقوم هؤلاء الأشخاص بقص الأشجار ليلا ، واحيانا يطلقون النار على كل من يحاول منعهم ، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح الناس التي تحاول أن تحافظ على الشجرة .



كما لم تسلم أشجار الحدائق المزروعة فيها من أيدي هؤلاء العابثين بالثروة الحراجية ، إضافة للمقاعد الخشبية التي وضعت بداخلها ، والذريعة التي يبررون بها قيامهم بتلك الأعمال هي البرد القارس ونقص الوقود ، وعدم توفر التدفئة في المنازل .



وعلى الجانب الأخر يعمل نشطاء وأصدقاء البيئة على إطلاق صرخة لوقف هذه الاعتداءات على الغابات الطبيعية ، كما يقومون بحملات لتشجير مئات الآلاف من الأشجار في الأماكن التي تعرضت للقص بهدف إعادة الألق لتلك المساحات التي كانت تشكل متنفسا لمعظم الأهالي في تلك المنطقة