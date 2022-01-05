كشفت الصين عن خطة لوقاية التربة والمياه الجوفية من التلوث، وحماية البيئة الريفية، وذلك خلال فترة الخطة الخمسية الـ14 للفترة (2021-2015).



وفصّلت الخطة التي صدرت بشكل مشترك بين وزارة الإيكولوجيا والبيئة، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وخمس أجهزة حكومية أخرى، فصّلت المهام لمعالجة قضايا رئيسية في المعركة ضد تلوث التربة والمياه الجوفية، وتعزيز الحوكمة البيئية في المناطق الزراعية والريفية.



وبحسب الخطة، ستعمل البلاد على تعزيز الجهود المبذولة للسيطرة والتحكم بمصدر تلوث الأراضي الزراعية، ووقاية التربة من التلوث الناجم على نشاطات شركات الصناعة والتعدين، ودفع السيطرة والمعالجة لتلوث التربة في أراضي الإنشاءات.



كما ستعمل الصين أيضاً على تأسيس نظام لإدارة أعمال الوقاية والسيطرة على تلوث المياه الجوفية، وتحسين معالجة مياه الصرف الصحي المحلية والنفايات المنزلية في المناطق الريفية، وضمان سلامة موارد مياه الشرب للمقيمين في الأرياف.



ونصّت الخطة الصادرة أيضاً على أهمية بذل الجهود لتشديد الرقابة والإشراف على البيئة الإيكولوجية، فضلاً عن تعزيز إنفاذ القانون ضد تلوث البيئة، وتعزيز الدعم العلمي والتكنولوجي لأغراض الحماية الإيكولوجية.