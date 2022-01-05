طالب مديرو السجون في ألمانيا بفرض التطعيم الإجباري على النزلاء والعاملين لأسباب تتعلق بالحماية من العدوى وتأمين قدرة هذه المؤسسات على القيام بمهامها.



وقالت الرابطة الاتحادية لمديري السجون في ألمانيا محذرة إنه نظرا لقلة إدراك السجناء لضرورة الالتزام بقواعد الحماية والنظافة

الصحية ونظرا لأن معدلات التطعيم بين السجناء أقل من المتوسط، فإن السجون توفر ظروفا جيدة لانتشار الأمراض المعدية.



وأضافت الرابطة أن معدلات التطعيم أيضا بين العاملين في السجون والعاملين الوافدين من الخارج والذين يخالطون السجناء لا تزال "أقل من المطلوب في الكثير من الأماكن".



يذكر أنه يتعين على العاملين في مؤسسات مثل المستشفيات ودور الرعاية وعيادات الأطباء في ألمانيا تقديم ما يثبت تلقيهم التطعيم الكامل ضد كوفيد19- أو تعافيهم من المرض أو شهادة طبية تفيد بعدم قدرتهم على أخذ اللقاح، وذلك في موعد أقصاه منتصف آذار/مارس المقبل حتى يتمكنوا من الذهاب إلى عملهم، وكان قد تم اتخاذ هذا القرار بخصوص التطعيم الإجباري للعاملين في مؤسسات معينة في الشهر الماضي.



وفي أعقاب مشاورات لمجلس إدارتها، طالبت الرابطة بتوسيع نطاق هذا القرار ليشمل قطاع السجون بأسرع ما يمكن.



وحذرت الرابطة من أن شيوع الإصابات سواء بين السجناء أو بين العاملين كفيل "بإحداث خلل في الأمن والنظام بشكل خطير"، وقالت إن حالات العدوى التي تحدث نتيجة الإهمال أو التعمد تهدد بزعزعة استقرار مؤسسات إنفاذ القانون، وأضافت أن " تزايد حدوث العدوى في الحبس الاحتياطي يمكن أن يؤثر على قدرة العدالة الجنائية على القيام بعملها".