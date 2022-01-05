أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أسماء المرشحين النهائيين لجائزة بوشكاش عن فئة أفضل هدف على أن يتم بث حفل توزيع الجوائز الافتراضي على الهواء مباشرة من مقر الفيفا في زيورخ يوم 17 يناير الحالي.



كانت عملية التصويت قد انتهت يوم 17 ديسمبر 2021 والمرشحون الثلاثة الأخيرون لجائزة بوشكاش هم (بالترتيب الأبجدي): إريك لاميلا (الأرجنتين) - مباراة نادي أرسنال ضد نادي توتنهام هوتسبر بالدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت (14 مارس 2021)، وباتريك شيك (التشيك) - مباراة جمهورية التشيك ضد اسكتلندا بكأس الأمم الأوروبية والتي أقيمت (14يونيو 2021) ومهدي طاريمي (إيران) - مباراة نادي تشيلسي ضد نادي بورتو بدوري أبطال أوروربا والتي أقيمت (13 أبريل 2021).



وسيتم تتويج جميع الفائزين بجوائز الفيفا للأفضل كروياً لعام 2021، بما في ذلك الفائزون بجائزة الفيفا للمشجعين وجائزة الفيفا للعب النظيف في 17 يناير خلال عرض تلفزيوني يذاع على الهواء مباشرة من مقر الفيفا في زيورخ.



ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى من السيدات وجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى من الرجال، على أن يتبع ذلك يوم 6 يناير الإعلان عن المرشحين الثلاثة النهائيين لجائزة الفيفا لأفضل مدربة وجائزة الفيفا لأفضل مدرب.



ومن المقرر أن يشهد يوم 7 يناير الكشف عن المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة الفيفا لأفضل لاعبة وجائزة الفيفا لأفضل لاعب، خلال حدث عبر الإنترنت يضم أساطير الفيفا كريستين ليلي وسامي خضيرة.