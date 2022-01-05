أظهرت بيانات من لجنة الصحة في بلدية بكين، أن معدل التدخين بين الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فما فوق في العاصمة الصينية بكين قد انخفض إلى 19.9 بالمئة.



وانخفض عدد المدخنين في هذه الفئة العمرية بـ73 ألف مدخن عن عام 2019. وانخفض معدل التعرض للتدخين غير المباشر في أماكن العمل والمطاعم إلى 23.4 في المئة و 37.3 في المئة على التوالي، مقارنة بـ 27 في المئة و 42.5 في المئة في عام 2019.



وللتخفيف من الأثر الضار للتدخين على الصحة العامة، عززت الحكومة الصينية مكافحة التبغ وأطلقت اجراءات رسمية.



وتحظر بكين التدخين في الأماكن العامة منذ أول يونيو 2015، عندما دخلت اللوائح الخاصة بمكافحة التبغ حيز التنفيذ.