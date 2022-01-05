قال رئيس بلدية ريو دي جانيرو إنها ألغت عروض الشوارع والاحتفالات المصاحبة لكرنفال المدينة صاحب الشهرة العالمية للعام الثاني بسبب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 والتهديد الناجم عن وصول متحور أوميكرون للبلاد.



ومع ذلك، قال رئيس البلدية إن العروض المذهلة لمدارس السامبا في ريو، والتي يشاهدها الجمهور من مدرجات منطقة سامبودرومو ماركيز دي سابوكاي الاستعراضية في المدينة ستمضي قدما على عكس العام الماضي، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية لمنع انتشار الفيروس.



وأعلن إدواردو بايس عمدة ريو بعد اجتماع مع السلطات الصحية أن المدينة ستلغي عروض الشوارع التي تجتذب مئات الآلاف من المحتفلين بالكرنفال كل عام.



وقال بايس في بث مباشر عبر الإنترنت "كرنفال الشوارع، بطبيعته، وبسبب الجانب الحر الذي يميزه، يجعل من المستحيل ممارسة أي نوع من المراقبة (على المشاركين)".



كما قامت عواصم ولايات برازيلية أخرى بإلغاء مواكب الكرنفالات لديها. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مدينة سلفادور الواقعة في شمال شرق البلاد أنها لن تحتفل بهذا الحدث.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن بيلو هوريزونتي، عاصمة ولاية ميناس جيرايس، قررت أيضا أنها لن ترعى أو تستثمر في مواكب الشوارع هذا العام.



وذكرت صحيفة فولا دي ساو باولو أن ساو باولو، عاصمة الولاية الأكثر ثراء في البرازيل، تخطط لنقل موكب الشارع إلى حلبة سباق إنترلاجوس لسباقات فورمولا 1 في المدينة.



وتتزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 مرة أخرى في البرازيل حاليا. وسجلت وزارة الصحة يوم الثلاثاء 18759 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، و175 حالة وفاة بسبب كوفيد-19. وأضافت الوزارة أنه تم تأكيد نحو 170 حالة إصابة بأوميكرون في البلاد ارتفاعا من 32 حالة قبل أسبوعين فقط.