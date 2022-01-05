قالت الشرطة الهندية إنها ألقت القبض على أول شخصين في إطار تحقيق عن تطبيق إلكتروني نشر صور عشرات المسلمات لبيعهن في "مزاد" فيما يبدو أنها قضية كراهية ضد الأقلية المسلمة.



وفي الأيام الماضية قالت عدة هنديات مسلمات في منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي إن صورهن استُخدمت دون إذن منهن في هذا التطبيق العلني المتاح التعليق فيه للجمهور العام على منصة جيتهوب.



وسُمي التطبيق "بولي باي" وهو تعبير يستخدم في الإساءة إلى النساء المسلمات.



وجاء في بلاغ تقدمت به إلى الشرطة عصمت أرى، وهي صحفية استهدفها التطبيق، أن التطبيق محاولة للإساءة إلى النساء المسلمات.



وجاء في البلاغ الذي نشرته أرى في مواقع التواصل الاجتماعي "ما يسمى ’جيتهوب’ عنيف وبه تهديد وقصد إثارة شعور بالخوف والفضيحة في نفسي، وكذلك في نفوس النساء عامة، والمسلمين الذين يستهدف (التطبيق) نساءهم بهذا الأسلوب الكريه".



وقال مسؤول كبير في الشرطة بمدينة مومباي التي تقع في غرب الهند إن قسم الجرائم الإلكترونية في الشرطة الهندية ألقى القبض على رجل (21 عاما) كما ألقى القبض على امرأة في ولاية أوتاراخاند في شمال البلاد لصلتهما بالحادث.